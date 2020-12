"Será que es más fácil prohibir que ponerse a trabajar", se preguntó Germán Daffunchio en el video en el que salió a repudiar la decisión del gobierno de Córdoba el 31 de marzo la realización de recitales o shows tanto aire libre como en espacios cerrados.

Se trata de la campaña de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), a la que le pusieron su cara desde Andrés Ciro Martínez a Pity Fernández.

La polémica es más grande porque a nivel nacional se publicó un decreto en el Boletín Oficial que habilita este tipo de actividades bajo protocolo.

José Palazzo, productor de Cosquín Rock y de festivales musicales, mostró su bronca contra el organismo provincial que rige las medidas sanitarias en pandemia, el área que forzó la suspensión: “El COE se transformó en una especie de Gestapo”.

También Andrés Calamaro: “La vida sin la música popular no es vida, señores. No somos corporaciones, somos pequeños recitales, festivales, medianos, grandes. Córdoba, nuestra provincia más musical, el Brasil de Argentina. Su rock and roll, su cuarteto. Que vuelva la música popular que sabemos respetar los protocolos, es inmediato y es urgente”.

E Iván Noble en redes sociales “lamentó" la situación: “El pueblo cordobés sin música no es lo mismo y estoy convencido que la gente en Córdoba sería responsable y observaría los protocolos”.

¿Cómo sigue?

En un comunicado conjunto entre IDEAR, la cámara del entretenimiento argentino, y AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) aseguraron que “habilitar la provincia al turismo pero prohibir el espectáculo es una decisión completamente inentendible".

Y concluyeron: "Existen protocolos y el entretenimiento al aire libre es algo que ya está ocurriendo en distintas ciudades del país. En muchas otras, se está trabajando. Pero en ningún lado se decidió prohibirlo. Esta decisión hará que proliferen aún más las fiestas clandestinas sin ningún tipo de protocolo ni control por parte del mismo gobierno que quiere prohibir el entretenimiento seguro y ordenado”.