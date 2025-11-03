Un momento increíble se vivió en el predio de Tecnópolis durante el show que brindó Tini Stoessel, para la presentación de su nuevo disco ‘Futttura’.

Este pasado domingo, el cantante de Coldplay se hizo presente en el escenario de Buenos Aires para acompañar a la cantante en dos canciones y el público enloqueció por completo.

Nadie se esperaba semejante visita del artista británico, que se unió a Tini para cantar juntos "We Pray", y luego, una versión acústica del tema ‘Carne y Hueso’.

El exitoso cantante se mostró muy relajado y con una remera negra con el logo del nuevo disco de la cantante, por lo que la gente lo tildó en las redes sociales como un verdadero "tipazo".

Así como está yo el público en vivo y en directo también las redes sociales se hicieron eco de esta gran sorpresa, que ahora se viralizó con varios videos de un momento único.