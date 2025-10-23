Charly García cumplió 74 años y lo festejó en un bar del barrio porteño de Palermo rodeado de amigos, allegados y familiares quienes celebraron el aniversario del gran músico argentino.

En un video se lo ve a Charly soplando las velitas y las imágenes dan vuelta por las redes sociales, mientras se acumulan los saludos y los homenajes para el icono del rock nacional.

Entre los asistentes a la fiesta estuvieron David Lebon, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero.

Como todos los años muchos fanáticos organizaron una vigilia en la puerta de su edificio, ubicado en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, para brindarles sus respetos.

De todas maneras las redes explotaron con todo tipo de comentarios y Charly se convirtió en tendencia.