Dos leyendas del rock, uno argentino, otro británico, se unieron para una colaboración que seguramente quedará en los libros de historia, o mejor dicho, en los discos de historia.

Ambos músicos se habían visto las caras en febrero, en la previa del primero de los dos shows que el ex líder de The Police ofreció en el Movistar Arena. Pero ahora hicieron un anuncio increíble.

Este lunes publicaron una imagen en las redes sociales con una leyenda en inglés que expresa: “Lo estoy haciendo a mi manera”, lo que se supone se trata de una canción que realizaron juntos.

Aún no hay una fecha de salida pero se espera que en los próximos días haya novedades, mientras tanto en las redes sociales la gente enloqueció con todo tipo de mensajes y reacciones.