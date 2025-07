Así como respondió a los constantes ataques de Javier Milei contra Lali Espósito y María Becerra, cuando salió en defensa de sus colegas y el feminismo, Cazzu no se calló nada al ser consultada sobre los dichos de Fito Páez.

“Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, había dicho el rosarino en su visita al programa de su ex, Julia Mengolini en Futurock.

Cazzu opinó que los dichos de Fito Páez "fueron muy desafortunados", y además remarcó que "hay que tener respeto por las luchas”.

Luego, ante la consulta de los cronistas, aseguró: “Hay cosas que envejecen mal”.