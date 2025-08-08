¡Vuelve el Pity! El icónico cantautor del rock nacional anunció su vuelta a través de un video fiel a su estilo, donde se lo ve mucho mejor de salud.

Con un rocknroll de fondo, el Pity anunció lo que será su vuelta oficial a la música, nada más y nada menos, que con un show en el estadio de Vélez, José Amalfitani.

La cita de este recital muy esperado por gran parte de los fanáticos del rock nacional será el próximo 5 de diciembre. Pero no fue la única novedad.

Ya se sabe que él músico viene preparando lo que será su nuevo álbum llamado ‘Basado en Hechos Reales’. Este nuevo disco verá la luz antes del show programado para los primeros días de diciembre.

Pero, tal como aseguró Pity en el video, en el futuro inmediato se dará a conocer lo que vendría a ser el primer single de este nuevo disco.

Hace algunos meses este diario publicó las novedades respecto a la vuelta del líder de Viejas Locas a los escenarios, donde Pity ya había dado algunos indicios sobre su retorno y mandado un mensaje esperanzador en el Quilmes Rock.