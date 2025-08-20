Nunca más actual puede ser la letra de ‘Se viene' de Bersuit Vergarabat en los tiempos que corren, aunque el gobierno haga oídos sordos.

Los integrantes de la banda volvieron a criticar a Javier Milei durante una entrevista, donde aseguraron que el mandatario “pretendía ensuciarla” pero que “es una canción que se hizo para gente que piensa como él”.

Los músicos recordaron su pasado por el Quilmes Rock, donde gritaron: “Te equivocaste peluca” cuando llegó el momento de tocar la canción, y por eso reafirmaron sus diferencias con los libertarios en esta entrevista.

“Nos causaba mucha vergüenza ajena”, aseguró Cóndor Sbarbati, seguido por Juan Subirá quien aseguró que el tema “es como un boomerang” ya que “la canción vuelve porque tiene otro significado”.