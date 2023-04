Hay muchas opiniones sobre la serie de Fito Páez en Netflix, pero si hago en los que todos coinciden es que el personaje de Charly García interpretado por Andy Chango es el mejor.

Sin duda el personaje le quedó como anillo al dedo al loco artista y polémico personaje de alguno programas de televisión, por eso la gente lo hizo tendencia en las redes sociales.

“Fito no me dio elección”, dijo Andy Chango en una nota a Rolling Stone, tras comentar que fue la propia musa inspiradora de la serie quién dijo que él tenía que personificar al mítico Charly.

“Creo que acepté hacer de Charly porque era algo imposible. Las cosas normales no te las hago, no me salen. Pero éste era un desafío imposible, porque es una persona viva, con una personalidad extrafuerte y que todavía hoy nos parte la cabeza a todos. Además, hacer de Charly García es un lugar de exposición muy grande, porque te pueden verduguear para el resto de tu vida", expresó en la nota.