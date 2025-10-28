Durante su participación en el popular programa español La Revuelta, conducido por David Broncano en RTVE, Gastón Sardelli reflexionó sobre la realidad argentina y señaló que "la sociedad no es justa como está hecha".

El integrante de Airbag consideró que las dificultades económicas atraviesan a gran parte de la población. "En Argentina muchos no están bien, por todos los gobiernos, incluido el actual", remarcó el bajista.

En ese marco, se mostró preocupado por las brechas sociales cada vez más profundas y reconoció que "la música cuando te va bien es muy generosa".