A 26 años de la histórica conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría: la carpeta por la que se prohibieron los shows

A 18 años de la prohibición del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Olavarría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer parte de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), con las tareas de vigilancia, para que las presentaciones de esa banda no se lleven a cabo.Todos recordamos aquel agosto de 1997, no solo por la actitud del intendente Eseverri de Olavarría de cancelar los dos shows que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenían pautados para el 16 y 17 de agosto, sino por la conferencia que la banda realizaría luego de este episodio, que sería una de las únicas veces que los hemos visto hablando directamente con los medios.

Después de 18 años, la Comisión Provincial por la Memoria dio a conocer archivos que se mantenían ocultos y que demuestran por qué en aquel momento las autoridades locales decidieron que la banda no tocara en su ciudad.

Pero lo más llamativo, fueron las acciones de inteligencia realizadas por la policía sobre el grupo y sobre los ricoteros, que sirvieron como excusas para que Helios Eseverri y la justicia local prohibiera estos dos shows.

Según dio a conocer el medio local, Infoeme, los informes realizados por la Inteligencia de la Policía Delegación Azul hablan de Los Redondos como "el fenómeno taquillero y más extraño que dio la cultura alternativa de la última década" cuyos integrantes "tuvieron una actitud combativa a todo lo que se pudiera llegar a identificar con el sistema".

Pero también hablaban de las letras. En ese sentido, afirmaban que "si bien no tienen una estructura tradicional, el mensaje está pero se necesita conocer el código para descifrarlo". Consideraban que para "una persona que los escuche por primera vez las letras no dicen nada y diría que carecen de sentido".

Otro de los puntos de los informes policiales habla mucho de los ricoteros, de los que seguían a la banda, a los que marca de tener una actitud de "hostilidad" hacia la policía, sobre todo, luego del asesinato de Bulacio.

"Para integrar este público no es necesario ser algo especial, pueden ser melenudos o pelados, rubios o negros, de Capital, San Isidro, Matadero o La Plata. Es difícil distinguir a un integrante de las bandas pero cada uno de ellos cumple una serie de formalidades espirituales" consigna el informe.

Increíblemente, también expresa que esta gente "cree que se puede vivir de manera distinta a la que vende la televisión", más allá de sustentar que " suelen ingerir cerveza, vino y es notable verlos como algunos estaban en total estado de ebriedad".

La Inteligencia de la policía "temía" por la llegada de los ricoteros. Tal es así, que manifestaron la "preocupación en los vecinos al club Estudiantes de Olavarría", quienes no saldrían de sus hogares, y se basaron en la estación terminal, donde llegarían los fans.A 18 años de la prohibición del recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Olavarría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer parte de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), con las tareas de vigilancia, para que las presentaciones de esa banda no se lleven a cabo.

"Se dijo que llegarían simpatizantes del club Chacarita y esto se dio. 200 jóvenes llegaron desde constitución a pesar que los recitales se suspendieron" expresan y también hablan sobre una "modalidad que no existía" luego de la quema de neumáticos como protesta frente al Hotel Savoy.

El principal informe concluye: "No obstante todo se desarrolló sin situaciones conflictivas y fundamentalmente sin intervención policial quedando como resultado final que no hubo que lamentar incidentes, lesionados y situaciones más graves".

Todos recordamos aquellas imágenes de agosto de 1997: los integrantes de Los Redondos ingresando a la pantalla de Crónica y sentándose por primera vez delante de la Divina TV Führer para decir para siempre un par de cosas, de manera muy clara. El Indio Solari toma la voz, dice que "no hay un cenicero" y comienza a hablar en una conferencia improvisada en el hotel Savoy de Olavarría.



El cantante de Patricio Rey habla de la actitud del intendente de la ciudad, Elios Eseverri, de cancelar los dos shows que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenían pautados para el 16 y 17 en el estadio de Estudiantes y de la presencia de “un discurso policial que hablaba de una carpeta de inteligencia dónde estaba referido la trayectoria vandálica de los seguidores de este grupo”. Indio dice para siempre que para “tenemos la suficiente edad para en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos porque en sus nervios hay mucho más información del futuro que en las de tipos de nuestra edad para aconsejarlos”.

Y remata: “Cuando se prohíbe una manifestación de este tipo, no solo nos están prohibiendo a nosotros, cantar y tocar, se le está prohibiendo a aquellos que por un motivo que es propio quieren escuchar esto, quieren conmoverse con esto, y estar vinculados a esta banda de músicos”.



La maldita carpeta

Este 16 de agosto y a 26 años del histórico hecho para el rock y la cultura argentina, repasamos parte de la carpeta de la DIPPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El material salió a la luz 18 años después, cuando la Comisión Provincial por la Memoria dio a conocer archivos de la DIPPBA, que se mantenían ocultos y que demuestran por qué en aquel momento las autoridades locales decidieron que la banda no tocara en su ciudad.

La Comisión desclasificó estos documentos tiempo después de desintegrada la Dirección, en 1998, sí, al año siguiente del papelón que habían cometido con Los Redondos. Lo más llamativo de su contenido son las acciones de inteligencia realizadas sobre el grupo y su público, que sirvieron como fundamento para que Helios Eseverri y la justicia local prohibiera estos dos recitales.

Según le confiaron a Suple No Se en su momento, estos archivos son de 2015 y están resumidos en la nota Los archivos sobre el espionaje policial a Los Redondos en sus recitales, los informes realizados por la Inteligencia de la Policía Delegación Azul hablan de la banda como "el fenómeno taquillero y más extraño que dio la cultura alternativa de la última década" cuyos integrantes "tuvieron una actitud combativa a todo lo que se pudiera llegar a identificar con el sistema".



Las letras de Patricio Rey

En ese sentido, desde la DIPPBA afirmaban que "si bien no tienen una estructura tradicional, el mensaje está pero se necesita conocer el código para descifrarlo". Consideraban que para "una persona que los escuche por primera vez las letras no dicen nada y diría que carecen de sentido".

Otro de los puntos de los informes policiales habla mucho de los ricoteros, de los que seguían a la banda, a los que marca de tener una actitud de "hostilidad" hacia la policía, sobre todo, luego del asesinato de Walter Bulacio.

Recuerdo : el 19 de abril de 1991 Walter, de 17 años, estaba junto a algunos amigos de Aldo Bonzi -su barrio- en la vereda de enfrente a Obras Sanitarias esperando que abran las puertas para ver si los dejaban entrar. Una razzia ordenada por la Comisaría 35 frenó dos colectivos de la línea 151 y se llevó detenidos a 70 jóvenes. Según la causa, el joven recibió una golpiza esa noche y al otro día fue internado en el hospital Pirovano; allí no funcionaba el tomógrafo y por ello fue trasladado al otro día al Fernández. A la semana, el 26 de abril Walter Bulacio se murió. ¿Se murió? No, lo mataron.



Pero volvamos a la carpeta de la DIPPBA y su semblante sobre los redonditos de abajo: "Para integrar este público no es necesario ser algo especial, pueden ser melenudos o pelados, rubios o negros, de Capital, San Isidro, Matadero o La Plata. Es difícil distinguir a un integrante de las bandas pero cada uno de ellos cumple una serie de formalidades espirituales", consigna el informe.

Increíblemente, también expresa que esta gente "cree que se puede vivir de manera distinta a la que vende la televisión", más allá de sustentar que " suelen ingerir cerveza, vino y es notable verlos como algunos estaban en total estado de ebriedad".

La Inteligencia de la policía "temía" por la llegada de los ricoteros. Tal es así, que manifestaron la "preocupación en los vecinos al club Estudiantes de Olavarría", quienes no saldrían de sus hogares, y se basaron en la estación terminal, donde llegarían los fans.

"Se dijo que llegarían simpatizantes del club Chacarita y esto se dio. 200 jóvenes llegaron desde constitución a pesar que los recitales se suspendieron", expresan y precisan sobre una "modalidad que no existía", luego de la quema de neumáticos como protesta frente al Hotel Savoy.

El principal informe concluye: "No obstante todo se desarrolló sin situaciones conflictivas y fundamentalmente sin intervención policial quedando como resultado final que no hubo que lamentar incidentes, lesionados y situaciones más graves".

Más fotos de las fojas de la carpeta

Fotos de la DIPPBA

¿Qué era la DIPPBA?

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se creó en el año 1956 -al año siguiente del derrocamiento de Juan Domingo Perón a manos de la 'Revolución Fusiladora'-, y funcionó hasta el año 1998, momento en que en el contexto de una reforma de la policía bonaerense, la dependencia fue disuelta y cerrado su archivo.

Desde 2000, la Comisión Provincial por la Memoria tiene bajo guarda ese nefasto archivo. "Es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo de más de medio siglo", explicó Magdalena Lanteri al Suplemento No Se.

Ella es la directora del Programa de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP), que "recopila, cataloga, preserva, digitaliza documentos y otros registros del pasado relacionado con los regímenes autoritarios y dictatoriales en Argentina y América Latina".



Posdata: Cosas que le sucedieron a Los Redondos, le sucedieron al país y sus juventudes. Todo está guardado en la memoria, el único paraíso del que nadie nos puede desterrar... ¡Jamás!