Recordamos su primera edición, en la cancha auxiliar de River, donde tocaron Spinetta, Cerati, Árbol, Divididos, Las Pelotas, Die Toten Hosen... y podríamos seguir.

Al año siguiente se haría una segunda versión pero en el Estadio de Ferrocarril Oeste, con todas las bandas consagradas y muchas en ascenso que luego serían de gran importancia, y que nos hacían vibrar en los escenarios alternativos.

En plena pandemia la gente de Quilmes anunció la vuelta del festival, pero claro, como todos sabemos, no podrá ser presencial. Pero sí de manera online.

¿Por qué no podemos tener nuestro 'One World: Together at Home'? Bueno, ésto sería lo más parecido pero a nivel argento.

La grilla tiene muchas de las bandas que hemos visto en los festivales anteriores, y muchas nuevas, claro, que surgieron en los últimos años.

El fin es solidario, para ayudar a las personas golpeadas por la crisis que trajo esta pandemia a través de la ONG conciencia.

La cita será este sábado 9 y domingo 10 de mayo a través de la computadora o la tv, en streaming en vivo a través del canal de Youtube de Quilmes.

Más de 50 artistas se reunirán allí para tocar desde sus casas y para todos los argentinos, a partir de las 18 horas.