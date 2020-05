Después de jornadas ‘agitadas’, Juanse dejó solo a Charly, pero cuando volvió se encontró con una sorpresa: cajas y cajas de electrodomésticos. “Me compré toda la vidriera, el vendedor no me creía, pero me compré toda la vidriera”, relató el ex Ratones.

Juanse revivió una genial anécdota con Charly García, en un vivo que compartió con Andrés Ciro, quien literalmente lloró de risa por la historia y por la interpretación del cantante. “Armó un circuito cerrado de televisión propio, con los teléfonos”, añadió.