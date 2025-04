¿Qué se sabe de la vuelta del Pity Álvarez a los escenarios?

El mundo del rock nacional está convulsionado por la reaparición de Cristian Pity Álvarez, tras una nueva operación de cadera que hizo mejorar su estado de salud general.

El músico comenzó a dar algunos indicios a través de las redes sociales, donde mostró por ejemplo su reunión con Melingo. Incluso, participó de un tema con la banda Do Neurona hace muy poco tiempo.

Pero ahora la expectativa llegó a su máximo nivel luego de que se diera a conocer un video del músico en el mismísimo festival Quilmes Rock, donde confirmó su vuelta pero pidió a los fans que esperen un poquito.

“Me muero por estar ahí… Y también me muero por estar en el público escuchando a las bandas. Pero, bueno… Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”, aseguró, aunque no es el único mensaje esperanzador que ha dado a conocer.

A través de sus redes sociales publicó varias historias donde promete volver a los escenarios y que esa vuelta al parecer está más cerca que nunca.

"Están listos?... Porque yo sí!”, “Cada vez falta menos… Estamos trabajando”, son algunos de los textos que acompañan las imágenes, en las que se puede ver a Pity en las oficinas de PopArt Music, la compañía y productora a la que está vinculado desde hace veinte años.

Segundo conocer el periodista Bebe Contepomi, se viene es un disco homenaje a Pity con versiones de canciones de Viejas Locas e Intoxicados, grabadas por diferentes artistas argentinos e internacionales como Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Fito Páez, Trueno y un músico español que podría ser Leiva.

Por otra parte, el músico de Villa Lugano se encuentra ensayando desde hace más de un año con una nueva banda que armó, en la que no hay músicos ni de Viejas Locas ni de Intoxicados.