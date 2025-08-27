Ariel Staltari estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, para una charla única con este gran actor argentino.

Pero se viralizó un momento en particular de la entrevista, donde Staltari lo sorprende a Pergolini con un pedido, a 30 años de un sueño adolescente.

El actor saca un cassette de su bolsillo y le dice: “30 años esperé este momento. Tomá, Mario el cassette de mi banda”, expresó el ex Okupas rememorando una época dorada del conductor en Rock&Pop.

Fue allá por los 90, cuando Pergolini había ganado mucha popularidad con su programa televisivo y también con el programa “Cuál es?”, en el que miles y miles de bandas le daban sus demos con la esperanza de que puedan ser corridos en la radio de rock por excelencia.

Por eso el actor aseguró: “Finalmente muchachos lo logré. No sé si seguirán vivos”.