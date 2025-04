El conductor de televisión y radio, y también exmúsico del grupo Sumo, Roberto Pettinato, opinó de forma tajante sobre el artista Dillom tras su performance en el Quilmes Rock.

“No es rock”, aseguró Pettinato, y explicó: "Tiene que ver con la actitud, con la música, con un estilo. El rock es Led Zeppelin, Jimmy Hendrix, es The Who. No entiendo por qué se tiene que meter en el rock".

"El rock era Sumo. Como decía Luca éramos una banda de rock. Eso era una banda de rock. No era una band de new wave como Virus o Soda Stereo. ¿Por qué te querés meter en el rock si está muy bien lo que estás haciendo", concluyó Pettinato.