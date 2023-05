Vladimir Putin sufrió un atentado en su propia residencia en Moscú, por el que el kremlin acusó al gobierno de Ucrania de perpetrarlo.

El ataque se dio a través de dos drones que contenían explosivos y que fueron derribados por las fuerzas rusas cuando se encontraban en las inmediaciones de la residencia Novo Ogaryovo, en las afueras de la capital rusa.

Según informaron, Putin salió ileso del atentado al cual llamaron como una acción “terrorista” por parte de Zelenski. Aparentemente el líder ruso no se encontraba en el lugar cuando perpetraron el ataque.

Rusia vinculó la fecha del intento de asesinato con la cercanía del Día de la Victoria, que se celebrará el 9 de mayo con un desfile y la presencia de invitados extranjeros.

Por su parte, desde Ucrania negaron el hecho. El consejero presidencial ucraniano Mijailo Podoliak, principal asesor de Volodmir Zelenski, negó las acusaciones rusas y dijo que Ucrania no tenía "nada que ver" con los drones. "Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar", declaró