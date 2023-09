Un fuerte video se dio a conocer este viernes, sobre un hecho ocurrido en un colegio de Colombia que dejó a todos atónitos.

Un niño que evidentemente se cansó del acoso escolar enfrentó a uno de los estudiantes que le hacían bullying, con una navaja en la mano.

Allí expresó: “Los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas… ¡Una más y recordarán a Santiago Rodríguez toda su vida!”.

Pero cuando uno de los trabajadores del lugar fue a separarlo, este joven le cortó toda la cara a su abusador para dejarle un tajo de gran tamaño ante la mirada del resto de los compañeros.

Los estudiantes quedaron impactados al ver la fuerte herida del estudiante cortado, que de inmediato comenzó a manchar su ropa con sangre.