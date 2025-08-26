Las imágenes recorren el mundo. Este periodista de la conocida señal deportiva El Chiringuito, fue en vestido por un toro durante las corridas de San Sebastián que se realizan todos los años en España.

El periodista español Alfredo Duro estaba participando de esta polémica festividad cuando fue embestido por un buey, y luego varios animales lo pasaron por arriba.

En las imágenes difundidas por el propio programa a través de sus redes sociales, se observa que Duro corría junto a otros participantes delante de los animales hasta que se golpeó contra una de las vallas.

Producto de la colisión el hombre terminó con varias costillas rotas y con una fuerte contusión en la cabeza. Aunque luego envió un mensaje tranquilizador desde el centro médico donde se encontraba.

“Calma, me encuentro bastante bien”, aseguró. Sobre el momento del impacto relató: “Sentí el golpe y de repente me vi en el suelo.