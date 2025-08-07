Un muerto y varios heridos durante un recital de Damas Gratis en Colombia, tras una pelea entre barras

Caos y violencia, así podemos definir lo que sucedió en Bogotá, Colombia, en el tercer show que Damas Gratis iba a brindar en esa ciudad.

La cita era en el estadio Movistar Arena, el cual tiene una gran capacidad de espectadores, pero antes de que comenzar el show ya se había desatado el caos.

En medio del recinto se armó una verdadera batalla campal, donde se vieron piñas, botellazos, sillazos, y hasta cuchillos empuñados por algunos de los asistentes.

El motivo de la gresca habría sido una disputa entre barras del fútbol local, que habría desatado la tremenda pelea en medio del estadio.

El reporte de la policía local confirmó cinco personas heridas con armas cortopunzantes, quienes fueron atendidas en centros asistenciales.

En particular se señaló a una mujer como la que habría comenzado la pelea, con el nombre de Luisa Fernanda Pelaez, a quien se la ve repartiendo cuchillazos para todos lados en pleno recital.

Pero hubo otra persona que perdió la vida al haber sido atropellado en las adyacencias del lugar. Si bien en primer lugar se había creído que su muerte se había dado por apuñalamiento, luego las autoridades confirmaron cómo se dio el fallecimiento de este hombre, vinculado a una hinchada de fútbol local.

Esta mañana, visiblemente conmovido, Pablo Lescano envió un mensaje lamentando todo lo sucedido.