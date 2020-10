Reporte Ya on Twitter

"¡Me siento muy bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que les domine la vida. Desarrollamos, bajo el Gobierno de Trump, varias drogas y conocimiento excelentes. ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", escribió el presidente de Estados Unidos tras anunciar su alta este lunes a las 19.30 (hora en Argentina).

Trump salió del Centro Médico Walter Reed, donde fue internado el viernes por síntomas de coronavirus, apenas minutos antes de que su equipo médico diera el parte diario e informara que "no presenta ninguna dificultad respiratoria".



Y las redes se llenaron de memes

“Si se busca show, #EEUU nunca defrauda. #TrumpCovid19”— Sebastián Fest on Twitter Link Sebastián Fest on Twitter

“Desde el Balcón del Pueblo #Chavez dice que ese cancer es un cuento .. ahh no, perdón, es #Trump #TrumpCovid19”— Mary Ann Torres on Twitter Link Mary Ann Torres on Twitter

“#Trump volvió a la Casa Blanca.”— Fede García Jurado on Twitter Link Fede García Jurado on Twitter

“Lo internaron porque es el presidente de EE.UU. Le dieron toda esa pichicata porque es el presidente de EE.UU. Va a la Casa Blanca por lo mismo.”— Perri Del Pueblo on Twitter Link Perri Del Pueblo on Twitter

“Balconies and Fascists, Fascist and Balconies, And like a Shakespeare Tragedy, Were in the Fifth Act. #Trump #Mussolini #Gasping”— Dr. Jack Brown on Twitter Link Dr. Jack Brown on Twitter

“Que les parece el descaro del sr #TrumpCovid19 con un total d casi 215.000 muertos y más d 7 millones 600 mil infectados x #coronavirus en Estados Unidos y Trump pide q no le tengamos miedo al #COVID19 , que Tal ! #GasolinaParaElPueblo .@NicolasMaduro @NellyPSUVYa @nellyPSUV96”— NellyPSUVYa on Twitter Link NellyPSUVYa on Twitter

“#Trump "sufre" con #Covid_19, porque este virus goza en #EEUU gracias a él... LO ALCANZÓ EL KARMA!!!”— Marcelo Fernández García on Twitter Link Marcelo Fernández García on Twitter

“La irresponsabilidad del presidente de EEUU, en esteroides. #Trump #coronavirus https://t.co/agH28Rnkct”— Idoya Noain on Twitter Link Idoya Noain on Twitter

“Y la vida demuestra una vez más el show mediático y manipulador de #Trump fingiéndose enfermo de COVID-19, como si no supiéramos las consecuencias de esa epidemia en los seres humanos. Nada, que para ganar las elecciones es capaz de matar a su familia y a sus serviles seguidores!”— Israel Cb on Twitter Link Israel Cb on Twitter

“Trump anuncia su alta luego de tres días. Sale al balcón y se arranca la máscara casi. "Las máscaras importan. Salvan vidas", tuitea su principal opositor en las próximas elecciones. Después te dicen que "grieta" hay solo en Argentina https://t.co/c8akuBzHy4”— Fernando Casas on Twitter Link Fernando Casas on Twitter

“@TelemundoNews @LibardoBuitrago Contagio Fake”— Jorge Coulon Larrañaga on Twitter Link Jorge Coulon Larrañaga on Twitter

“#TrumpCovid19 Al llegar a la Casa Blanca después de ser dado de alta hospitalaria, Trump se quitó la mascarilla cuando aún padece la #COVID19. Todavía no entiende lo serio de esta enfermedad. Tal pareciera que dijese: "El show debe continuar." #EEUU #Cuba”— chambero🇨🇺 on Twitter Link chambero🇨🇺 on Twitter