Los pasajeros de este avión que hacía la ruta Londres-Alicante grabaron con sus celulares el momento de tensión que se vivió a bordo de la aeronave, con estos británicos que se dirigían a una despedida de solteros.

Los hombres, claramente alcoholizados, comenzaron a generar desmanes arriba del avión por lo que las autoridades a bordo decidieron desviar el vuelo hacia Francia.

Una vez que aterrizaron la policía local bajó prácticamente de los pelos a todos los hombres que estaban generando disturbios en el avión, al punto de que uno de ellos quiso abrir la compuerta del mismo en pleno vuelo.

Durante el vuelo, los amigos no solo consumían alcohol, sino que también mantenían conversaciones inapropiadas, a la vista y oído de niños.

Videos que circularon en redes sociales muestran a los oficiales interviniendo en el pasillo del avión, forcejeando con miembros del grupo, agarrando sus orejas y brazos mientras otros pasajeros observaban y aplaudían.