Tensión en vuelo: la policía detuvo a hombres alcoholizados que iban a una despedida de soltero e hicieron desmanes en el avión
Momentos de tensión y nerviosismo se vivieron arriba de este avión que se dirigía a España con pasajeros británicos, que viajaban para una despedida de soltero, se pasaron de la raya y terminaron detenidos por la policía. La aeronave tuvo que desviarse a Francia para que bajaran a los revoltosos.
Los pasajeros de este avión que hacía la ruta Londres-Alicante grabaron con sus celulares el momento de tensión que se vivió a bordo de la aeronave, con estos británicos que se dirigían a una despedida de solteros.
Los hombres, claramente alcoholizados, comenzaron a generar desmanes arriba del avión por lo que las autoridades a bordo decidieron desviar el vuelo hacia Francia.
Una vez que aterrizaron la policía local bajó prácticamente de los pelos a todos los hombres que estaban generando disturbios en el avión, al punto de que uno de ellos quiso abrir la compuerta del mismo en pleno vuelo.
Durante el vuelo, los amigos no solo consumían alcohol, sino que también mantenían conversaciones inapropiadas, a la vista y oído de niños.
Videos que circularon en redes sociales muestran a los oficiales interviniendo en el pasillo del avión, forcejeando con miembros del grupo, agarrando sus orejas y brazos mientras otros pasajeros observaban y aplaudían.