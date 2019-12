Augusto Taglioni on Twitter

La conductora del matinal “Bienvenidos”, Tonka Tomicic, echó a Hermógenes Pérez de Arce del set, luego de que el columnista defensor del dictador Augusto Pinochet negó las violaciones a los derechos humanos.

Tomicic le dijo: “Disculpe. Le quiero pedir por favor si se puede retirar”. Además le dijo que “no me parece lo que usted está haciendo. No corresponde”.

Minutos antes, el ex diputado derechista negó la violación sistemática a derechos humanos durante la dictadura, lo que le valió duras críticas.

Por su parte, Pérez de Arce reaccionó aluciendo que lo estaban censurando: “Cómo no me voy a retirar si soy censurado, no puedo exponer mi opinión”.

“No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile. Le pedimos que se retirara antes porque me parece que no corresponde”, dijo Tomicic, pidiendo disculpas si cometió un error como representante de Canal 13.