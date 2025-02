El protagonista de ‘Reto al destino’ y tantas otras películas de Hollywood está viviendo en España, donde fue reconocido por su trayectoria en el cine con el Premio Goya Internacional.

En la ceremonia, y tras dejar esperando a los periodistas un buen rato por su presencia, respondió preguntas, entre ellas una que quería saber cómo veía la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia estadounidense.

La respuesta fue furibunda: “Estoy en shock por lo que está ocurriendo. La gente eligió a este presidente, y eso es un hecho, pero no creo que a la gente le guste lo que está haciendo realmente. Está haciendo cosas peores incluso de las que dijo. Lo que hizo en las últimas semanas, cancelar los programas contra el SIDA en África, una de las pocas cosas que había hecho EEUU en materia de educación y sanidad… son momentos oscuros para EEUU, y es el momento de levantarse. Hay que estar vigilante, porque no sabemos lo rápido que puede ocurrir todo esto. Ahora hay un matrimonio muy peligroso entre el poder y el dinero que no habíamos visto hasta ahora. Es irresponsable y peligroso cómo esos millonarios están dirigiendo el país y el planeta”.

“Cuando juntás dinero y poder, eso crea un lugar oscuro para estar, y esa es la realidad. Si tuvieras millonarios santos sería diferente, pero no son gente muy desarrollada, no tienen inteligencia emocional. Estos payasos que hay alrededor del presidente de EEUU, son inmaduros, narcisistas. Y eso es mortal. El mundo está en riesgo”.