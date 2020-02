La cantante Mon Laferte participó del festival de Viña del Mar y en pleno show sentó posición sobre la crisis social que atraviesa Chile por la represión que ejerce el gobierno de Sebastián Piñera.

“Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia; no todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad y sé que yo ahora tengo privilegios”, sostuvo la artista de 36 años, y añadió: “Todo el mundo me decía que tenía que cancelar, que no se podía hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”.

En medio de una ovación, la gente comenzó a cantar “asesinos” y “el que no salta es paco”, consigna contra los Carabineros a la que Mon se sumó. ‘El Monstruo’, como se conoce a la tribuna del festival, también le gritó “no estás sola”.

Isaías on Twitter

Vale recordar que en noviembre del 2019, durante la entrega de los Grammys, Laferte había protestado contra el gobierno de Piñera con una frase escrita en su cuerpo que decía “En Chile torturan, violan y matan”.