Río de Janeiro se encuentra en un estado de guerra total, luego de que el gobernador Cláudio Castro decidiera por motus propio y sin aprobación federal, ingresar a algunas de las favelas más grandes de la ciudad para hacer valer la orden de detención contra 100 integrantes de la organización criminal más grande del país, Comando Vermelho.

Más de 2.500 efectivos, acompañados por carros blindados y helicópteros ingresaron en las favelas Complejo de la Penha y Morro do Alemão, donde se dieron enfrentamientos armados propios de una zona de guerra entre delincuentes y policías.

El saldo confirmado hasta el momento es de unos 125 muertos, siendo la cifra más alta desde que comenzó la guerra narco en Brasil, y la gente aún sigue bajando cuerpos de las favelas que se acumulan en las calles unos al lado de otros.

Residentes de las favelas aseguraron que todavía hay cadáveres sin recuperar en otras zonas del cerro, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Las redes sociales fueron testigos de esta masacre. Ya que, desde que comenzó la operación, varios vecinos -como también incluso integrantes de la organización narco- compartieron videos que dieron cuenta del tremendo enfrentamiento que se dio durante largas horas.