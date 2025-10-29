Los videos de los terribles tiroteos en favelas de Río que ya dejaron más de 120 muertos
El gobernador bolsonarista de Río de Janeiro llevó a cabo la operación policial más impresionante de la historia y también la más letal. Los muertos ya se cuentan en 125, hay cientos de heridos y la situación se torna cada vez más delicada en la ciudad brasileña. En las redes la gente y hasta los propios integrantes del Comando Vermelho compartieron tremendos videos de los tiroteos que comenzaron este miércoles y se extendieron durante varias horas.
Río de Janeiro se encuentra en un estado de guerra total, luego de que el gobernador Cláudio Castro decidiera por motus propio y sin aprobación federal, ingresar a algunas de las favelas más grandes de la ciudad para hacer valer la orden de detención contra 100 integrantes de la organización criminal más grande del país, Comando Vermelho.
Más de 2.500 efectivos, acompañados por carros blindados y helicópteros ingresaron en las favelas Complejo de la Penha y Morro do Alemão, donde se dieron enfrentamientos armados propios de una zona de guerra entre delincuentes y policías.
El saldo confirmado hasta el momento es de unos 125 muertos, siendo la cifra más alta desde que comenzó la guerra narco en Brasil, y la gente aún sigue bajando cuerpos de las favelas que se acumulan en las calles unos al lado de otros.
Residentes de las favelas aseguraron que todavía hay cadáveres sin recuperar en otras zonas del cerro, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.
Las redes sociales fueron testigos de esta masacre. Ya que, desde que comenzó la operación, varios vecinos -como también incluso integrantes de la organización narco- compartieron videos que dieron cuenta del tremendo enfrentamiento que se dio durante largas horas.