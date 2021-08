La excusa de este grupo es que la cadena BBC promociona la vacunación lo que es lógico porque lo contrario iría contra la salud de la población.

Pero además los manifestantes están en contra de la implementación del “pase sanitario” y la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad y por eso intentaron ingresar a la fuerza en una oficina de la cadena BBC en Londres este lunes. Pero no chequearon la dirección.

Lo cierto es que la BBC se mudó en gran parte hace casi una década. Según reportó The Guardian, un puñado de manifestantes antivacunas obtuvo acceso al Centro de Televisión en el oeste de Londres, que ahora es predominantemente alquilado por ITV para grabar sus programas diurnos como Good Morning Britain y This Morning pero la BBC ya no funciona ahí.

El edificio atacado fue desocupado por la BBC en 2013 y desde entonces se ha convertido en un complejo de apartamentos y un club privado para miembros.

La BBC retuvo tres estudios que se alquilan a otras emisoras y proporcionan la base permanente para muchos de los programas de ITV. Sin embargo, la gran mayoría del personal de la BBC con sede en Londres y su operación de noticias se encuentran a 8 kilómetros de distancia, en la Broadcasting House de la compañía en Portland Place.