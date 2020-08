En plana conferencia de prensa, el Servicio Secreto yanqui hizo salir de la sala a Donald Trump debido a un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca.

Y en las redes del mundo hay memes geniales.

Press: Are you rattled by this, Mr. President?@realDonaldTrump I don't know, do I seem rattled? pic.twitter.com/Pe0UkclPs3