El volcán Cumbre Vieja queda en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario. Este fin de semana entró en erupción tras días de intensa vigilancia debido a su actividad sísmica. Y dejó imágenes impresionantes al escupir grandes columnas de humo, ceniza y lava.



"Se ha iniciado la erupción en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso", comunicó en las redes el gobierno local de la isla, que comenzó a evacuar las zonas habitadas más cercanas al volcán. Y agregó: "Se ruega a la población extremar las precauciones y no acercarse a la zona de la erupción para evitar riesgos innecesarios".



En una decena de municipios, con un nivel de alerta máxima, se evacuará a los habitantes de sus domicilios de manera obligatoria y se alojarán temporalmente en refugios de la isla. El presidente regional de las Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó la "suerte de que la erupción se haya producido en una zona despoblada" de una isla con 80.000 habitantes.



La Palma es una de las siete islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidió viajar esta misma tarde a la zona tras el inicio de la erupción y para ello aplazó su viaje a Estados Unidos, donde tenía previsto asistir a la Asamblea General de la ONU.



"Ante la situación generada en la isla de La Palma, el presidente del Gobierno ha aplazado el viaje previsto para hoy a Nueva York" para participar en la Asamblea General de la ONU "y se desplazará esta misma tarde a Canarias para seguir la evolución de los acontecimientos", informó el equipo de prensa del ejecutivo.



"Me dirijo en estos momentos hacia Canarias para conocer de primera mano la situación en La Palma", aseguró Sánchez en su cuenta de Twitter.







De momento, el funcionamiento del aeropuerto de la isla no se vio afectado por la actividad volcánica, informó el grupo español Aena, encargado de la gestión de estas infraestructuras.



El Cumbre Vieja se encontraba bajo un elevado nivel de alerta desde hace una semana debido a un incremento de la actividad sísmica en la isla.



El Instituto de volcanología de las Canarias registró desde el sábado varios miles de sismos de baja intensidad, de hasta un nivel 4 en la escala de Richter, en la zona del volcán.



En el interior del volcán también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos diez centímetros en la zona del Cumbre Vieja.



Unas horas antes del inicio de la erupción, las autoridades ya habían evacuado de sus domicilios a personas con movilidad reducida.



El ministerio del Interior informó que más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero.



El ejército también fue movilizado para hacer frente al incidente, indicaron las autoridades.



La última erupción del Cumbre Vieja tuvo lugar en 1971.



El archipiélago español de Canarias, de origen volcánico, vivió su última erupción en 2011, esta vez bajo el agua, en la isla de El Hierro.