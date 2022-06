No resistieron los tirantes, no sabemos si fue sobrepasado el peso o finalmente fue una deficiencia en la parte estructural y definitivamente no había sido suficientemente restaurado, tiene que hacerse una investigación a fondo” sostuvo el coordinador de Protección Civil de Morelos, Enrique Clement Gallardo.

Los reportes de los rescatistas señalan que veinte personas cayeron de una altura aproximada de entre dos y tres metros, entre los que se encontraban el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado y su esposa, Luz María Zagal, quienes junto a los demás heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.