Saludando a Joe Biden y a Kamala Harris antes de entonar las estrofas del himno nacional estadounidense Lady Gaga se dirigió al pequeño palco emocionó y se emocionó, en una interpretación muy sentida.

La noche anterior, en su cuenta de Instagram la cantante subió una foto rezando en el Capitolio: “Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses. Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”.