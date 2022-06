Desde ya que el narcomenudeo y el tráfico de drogas en Colombia es un grave problema ya que es el primer productor mundial de cocaína según el último informe de la ONU.

Pero al candidato presidencial Rodolfo Hernández, que ha reconocido públicamente su admiración por Adolfo Hitler, parece desconocer la situación de su país en este tema y claramente está mal asesorado y habla son saber.

La propuesta estúpida del candidato consiste en regalarle drogas a los adictos esperando que si se las regalan no las compren y al bajar la demanda bajaría la oferta. Al hombre no se le ocurre legalizarla y que el estado recaude impuestos, tampoco realizar una fuerte política de reducción de daños. A este señor que puede llegar a ser el primer mandatario colombiano claramente no le interesa la salud ni la vida de los colombianos y propone regalar drogas a los adictos.

Hernández tampoco tiene en cuenta que el principal consumidor mundial de la cocaína que produce Colombia no es otro país que los Estados Unidos por lo que con su "propuesta" no estaría evitando el narcotráfico.

El próximo 19 de junio los colombianos tendrán lo posibilidad de impedir que este energúmeno llegue al poder.