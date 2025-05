Chile se ve horrorizada por un caso de canibalismo, el primero registrado en el país, que ocurrió en septiembre de 2024 en Pudahuel, aunque las investigaciones comenzaron a realizarse tras los macabros hallazgos recientes.

Todo comenzó cuando se encontraron los cuerpos de Bernarda Morales y Arturo, ambos residentes de Pudahuel, quienes fueron desmembrados y calcinados junto a la ruta 68. A partir de allí comenzaron una serie de investigaciones que darían cuenta de lo que sucedió en la llamada “Casa del Horror”.

Los hechos se dieron en un domicilio que fue tomado por un delincuente identificado como Benjamín Bordillo Catrimán, un violento delincuente que utilizaba la vivienda como expendio de drogas y que obligó al dueño de casa a vivir en una habitación trasera. Ese hombre, sería luego uno de los testigos de los horrores ocurridos allí dentro.

Según este hombre, tanto la mujer como el hombre fueron constantemente torturados por esta persona, quienes los golpeaba e incluso cortaba con armas blancas. Luego, los asesinó y los enterró en un antepatio que tenía la vivienda.

No se sabe por qué, pero días después el hombre desenterró a la pareja y literalmente los asó a la parrilla para comérselos. La hija de la víctima aseguró: “A mi mamá me la asaron, me la descuartizaron, después la enterraron en el patio, después la llevaron a otro lugar. Le faltan partes de su cuerpo (...) mi mamá no está entera, no están sus partes enteras”.

Los restos fueron luego enterrados en una locación cercana a la ruta antes mencionada, donde fueron encontrados y dispararon esta investigación macabra.