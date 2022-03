Brent Renaud, de 51 años, periodista estadounidense murió este domingo por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, informó la policía. Estados Unidos condenó el hecho y advirtió que "responderá en consecuencia".

Se cree que el camarógrafo y fotoperiodista , es el primer estadounidense muerto en Ucrania como resultado de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero.

El principal asesor de seguridad del presidente estadounidense, Joe Biden, deploró la muerte del periodista como "impactante y horrible".

"Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia", dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan al canal NBC.

La muerte de Renaud fue anunciada por el jefe de la Policía de la Región de Kiev, quien dijo que murió en la localidad de Irpin, en la periferia noroeste de Kiev.

¿Estaba trabajando?

Renaud trabajó varios años como corresponsal para el diario estadounidense The New York Times, que lamentó su muerte. Una colega del camarógrafo muerto, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

"Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control", tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post. "El periodista del NYT (no quiero tuitear su nombre) fue baleado en el cuello y murió. Su colega fue herido pero lo evacuaron a un hospital", agregó. La agencia de noticias francesa AFP dijo que vio el cuerpo del periodista muerto.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, dijo a AFP un médico voluntario que trató a las víctimas. El civil también fue herido, agregó el médico voluntario, Danylo Shapovalov.

El comunicado de NYT

The New York Times dijo en un comunicado que estaba "profundamente entristecido" por la noticia de la muerte de Renaud. "Brent era un fotógrafo y camarógrafo talentoso que había contribuido con The New York Times", prosiguió el comunicado, más recientemente en 2015. Sin embargo, las tareas que desempeñaba al momento de su muerte no le habían sido asignadas por ninguna de las corresponsalías del diario en Ucrania, agregó.