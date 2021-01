A los 76 años Carlos Villagrán parece decidido a dejar atrás al personaje que lo hizo famoso en toda América, Quico. Sin dudas lo ha hecho con gran esfuerzo porque durante años entabló una batalla legal para poder usar el nombre del personaje creado por Gómez Bolaños, e insistió con programas y espectáculos en distintos países donde arrastraba el recuerdo de sus días de gloria.

Pero no lo ha hecho del todo, porque en la presentación de su folklórica candidatura por el partido Querétaro Independiente a un puesto que aun no está decidido, recordó a su personaje más famoso y comparó este momento político con las primeras grabaciones del "Chavo del 8".

“Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo, nunca había pensado, ni me había pasado por la mente una cosa así, mi trabajo es totalmente distinto: hacer reír, vestirme de Quico... y todo ese tipo de cosas, pero lo otro, tengo que esperar a ver qué”, señaló en una de sus primeras entrevistas con vistas a las elecciones del próximo 6 de junio, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán gobernadores y autoridades de ayuntamientos y alcaldías en México.