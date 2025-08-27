Imágenes sensibles llegaron desde Portugal, donde un joven torero murió tras haber sido corneado por el animal a toda velocidad en plena plaza de toros.

Campo Pequeño fue escenario de una doble tragedia, luego de que Manuel María Trindade, de 22 años, haya sido embestido y corneado por el toro ante una multitud.

Hablamos de doble tragedia, porque al mismo tiempo que este torero era trasladado al hospital un hombre que formaba parte del público murió a causa de un aneurisma aórtico fatal.

El torero en cuestión fue trasladado al Hospital São José donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue diagnosticado con muerte cerebral por traumatismo cerebral.