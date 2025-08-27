Si te gusta el durazno...
Imágenes sensibles: torero murió tras haber sido violentamente corneado en su debut
El joven torero Manuel María Trindade, de 22 años, falleció tras haber sido embestido por el animal en plena plaza de toros en Portugal. Un asistente del evento capturó con su celular el trágico momento.
Imágenes sensibles llegaron desde Portugal, donde un joven torero murió tras haber sido corneado por el animal a toda velocidad en plena plaza de toros.
Campo Pequeño fue escenario de una doble tragedia, luego de que Manuel María Trindade, de 22 años, haya sido embestido y corneado por el toro ante una multitud.
Hablamos de doble tragedia, porque al mismo tiempo que este torero era trasladado al hospital un hombre que formaba parte del público murió a causa de un aneurisma aórtico fatal.
El torero en cuestión fue trasladado al Hospital São José donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue diagnosticado con muerte cerebral por traumatismo cerebral.