Lailuma Sadid, la única periodista de Afganistán en Bruselas que cerró la ronda de preguntas de la reunión de la OTAN, deslizó un desesperado pedido que da vueltas al mundo.

La cronista no pudo evitar romper en llano al dirigirse a Josep Borrell, Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

"No entiendo por qué los países occidentes y la Unión Europea vuelven a cometer los mismo errores que el presidente (Donald) Trump hizo en Afganistán y luego destruyó al país."

"¡Por favor, no reconozcan a los talibán!", exclamó casi al borde de las lágrimas.

"Qué ha pasado durante estos 20 años" para que Afganistán vuelva a la misma situación en la que se encontraban dos décadas atrás. "¿Cómo responde a eso? Porque cuando vemos la situación, como una mujer afgana o como una ciudadana normal de Afganistán, la situación es muy difícil y hay miles de mujeres que no tienen futuro y que no saben lo que va a pasar con ellas. Y se preguntan: ¿Qué ha pasado en estos 20 años?", exclamó la mujer antes de ser interrumpida por el moderador.

"Yo no he dicho que vayamos a reconocer al talibán. He dicho que tenemos que hablar con ellos para todo, incluso para proteger a las mujeres", respondió Borrel.