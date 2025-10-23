Un tremendo accidente aéreo conmociona a toda Venezuela y las imágenes dan la vuelta al mundo, ya que una persona logró grabar el momento en que esta avioneta bimotor se estrellaba contra el piso.

Todo ocurrió en el aeródromo de Paramillo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, cuando la aeronave quiso despegar pero gracias a la explosión de uno de sus neumáticos en el momento del despegue perdió el control.

En el video se ve cómo el avión intenta levantar vuelo pero termina estrellándose contra el piso y generando una explosión que hizo completamente imposible que cualquier persona saliera con vida.

Las autoridades de Venezuela confirmaron la muerte de los dos pilotos que tripulaban la aeronave, y se encuentran investigando a fondo el accidente.