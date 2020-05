La pandemia siguió avanzando con fuerza principalmente en Rusia, que duplicó la cantidad diaria de muertos por la enfermedad; y en Brasil, donde además escaló un enfrentamiento entre el gobierno central y las autoridades de Río de Janeiro en torno de un caso de supuesta corrupción en la gestión de la pandemia.



El impacto económico de la Covid-19 resonó con vigor en Europa, donde 58% de sus habitantes declaró que tiene problemas económicos; y en el mercado aerocomercial, en el que la empresa más grande de América latina pidió su concurso preventivo y la organización del sector estimó que la deuda global de las compañías crecerá casi 30% este año.



Rusia, el tercer país con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus y el decimoséptimo por número de muertes, reportó 174 decesos en las últimas 24 horas, casi el doble de los 92 registrados ayer, y totalizaba 3.807 fallecimientos por la enfermedad.



Asimismo, con cerca de 9.000 contagios nuevos, sumaba más de 362.000 casos confirmados y la directora de Bienestar Social del Ministerio de Salud, Anna Popova, advirtió que la obligación de usar tapabocas, vigente desde el 12 de este mes, regirá al menos “uno o dos meses más”.



En Brasil, el segundo país con más contagios (casi 375.000) y el sexto con más muertes (más de 23.400), la tensión política preexistente en torno de la gestión de la pandemia se focalizó hoy en un enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y las autoridades de Río de Janeiro.



El gobernador de ese estado, Wilson Witzel, acusó de persecución política al mandatario luego de que su residencia oficial fuera allanada esta mañana por la Policía Federal en el contexto de una investigación sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos para combatir la pandemia.



“Los allanamientos, además de ser innecesarios, no resultaron en nada, no encontraron valores ni joyas; se encontró apenas la tristeza de un hombre y una mujer por la violencia y ese hábito de persecución política que está iniciándose en nuestro país”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.



“Lo que pasó conmigo va a pasar con otros gobernadores considerados enemigos”, advirtió Witzel, en alusión a la tensión entre Bolsonaro, que no decretó cuarentena, y la mayoría de los mandatarios regionales, que adoptaron diversas restricciones para contener el avance del virus.







La situación, tanto en materia política como en relación con la pandemia, contribuyó a que la inversión extranjera directa en Brasil se desplomara en abril pasado 95,4%, en comparación con igual mes de 2019, de 5.100 a 234 millones de dólares, según datos divulgados hoy por el Banco Central.



En Europa, donde a excepción de Rusia parece haber pasado ya la peor parte de la curva de contagios, el 58% de los habitantes de 21 países afirmó que estaba teniendo algún tipo de dificultad económica como consecuencia de la crisis de la Covid-19, según una encuesta divulgada hoy por el Parlamento Europeo.



De acuerdo con ese trabajo, 30% dijo que perdió ingresos; 23%, que perdió total o parcialmente el empleo; 21%, que usó ahorros para pagar sus gastos corrientes; 14%, que tuvo dificultades para pagar alquileres, servicios o préstamos bancarios, y 9%, que tuvo dificultades para procurarse una alimentación “decente”, informó la agencia de noticias EFE.



En tanto, Latam, la línea aérea más grande de América latina, se declaró en cesación de pagos y pidió a un tribunal de Nueva York acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que contempla un proceso de reestructuración similar al del concurso preventivo de acreedores de la Argentina.



La compañía informó que la solicitud incluye a las filiales de Latam en Chile, Colombia, Ecuador y Perú -en las que ya recortó cerca de 2.000 empleos tras cesar 95% de sus vuelos de pasajeros-, así como en Estados Unidos, pero no a las de la Argentina, Brasil y Paraguay.



“Latam entró a la crisis del Covid-19 como un grupo de aerolíneas saludable y rentable; sin embargo, circunstancias excepcionales han generado un colapso de la demanda y no sólo han detenido a la aviación global y sus ingresos, sino que han cambiado a la industria hacia el futuro”, afirmó el CEO de la empresa, Roberto Alvo, en un comunicado.



Este mes, la colombiana Avianca -la segunda aerolínea privada más antigua del mundo- pidió también su concurso preventivo e informó la liquidación de su filial en Perú, y el gobierno de Ecuador anunció la liquidación de su línea aérea estatal TAME.



En ese contexto, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) estimó hoy que las empresas del sector sumarán a fin de este año deudas por 550.000 millones de dólares, 27,9% más que las que reunían a fines de 2019, debido a la paralización de 90% de la flota mundial a raíz de la pandemia de coronavirus.



Además, Eurowings -aerolínea de bajo costo perteneciente al grupo alemán Lufthansa-, al anunciar un recorte de 300 puestos de trabajo, advirtió que el tráfico aéreo mundial no recuperará antes de 2023 el volumen previo a la pandemia.



Entretanto, el mundo acumulaba hoy 5,37 millones de casos confirmados de Covid-19 y 344.454 muertes por la enfermedad, según el balance diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o 5,54 millones de contagios y 347.836 fallecimientos, según la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins.



Con 2,45 millones de casos, América era el continente más afectado por la pandemia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Fuente: Télam