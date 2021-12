Gabriel Boric tiene sólo 35 años y fue elegido como Presidente de Chile.

Yumbel Góngora es la tatuadora oficial de Boric y autora de las tres obras que luce con orgullo.

Hace casi diez años le hizo la primera, un detallado mapa con las islas y fiordos cercanos al lugar donde ambos crecieron en Punta Arenas, en el sur del país.

Más tarde diseñó otros dos: Una lenga, roble de Tierra del Fuego agitada por los fuertes vientos del sur y un faro en el fin del mundo, iluminando el vacío, que le dibujó en el brazo izquierdo cuando el joven político luchaba contra una depresión.

"Es un trabajo conjunto, porque tú le haces el tatuaje pero la persona se lo tiene que cuidar mucho para que quedemos con el resultado óptimo. Y ahora es raro verlo como el presidente. Antes pensaba que estaba tatuando al futuro presidente. De hecho, no me acuerdo con cuál tatuaje, ya era diputado, le pregunté si se iba a presentar a presidente y me dijo no, es mucha presión, mucha cosa..."