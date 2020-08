El mundo del espectáculo y la cultura del Uruguay vive un escándalo sin precedentes, tras la aparición de la cuenta de Instagram Varones Carnaval en la que decenas de mujeres comentaron situaciones de acoso y abuso de parte de integrantes de diversos conjuntos carnavalescos, la Intendencia de Montevideo canceló el concurso del Carnaval de las Promesas en una conferencia de prensa.

Además, el caso lo tomó la Fiscalía de Corte, quién recopiló las denuncias que se efectuaron de forma anónima en la cuenta de Instagram Varones Carnaval.

Uno de los denunciados pidió disculpas públicas

Otro es Camilo Fernández, exintegrante de la murga Cayó la cabra, muy reconocido en el Uruguay. Actualmente al frente de un programa de radio, hizo este descargo: "Muerto, la verdad que estoy pirando. Apareció una cuenta de Instagram que centraliza denuncias de acoso y abuso en carnaval, no sé cuántas son, son más de 150. En una de ellas me veo implicado y obviamente te hace pedazos por dentro, y además no es así".

¿Será justicia?

Según publicó el portal Montevideo.com, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ordenó realizar capturas de pantalla a las denuncias y derivar la información recaba a la fiscal.

En tal caso, si lllegaste a considerarlo pertinente, la fiscal podrá ordenar acciones para conocer más sobre las denuncias.

Por estas horas no se habla de otra cosa en el paisito.