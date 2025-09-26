Momentos de tensión se generaron en la asamblea general de la ONU en el momento en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se disponía a dar su discurso.

El jefe de estado fue abucheado por gran parte del auditorio antes de comenzar a hablar, e incluso muchas de las delegaciones se levantaron de sus asientos para evitar presenciar la disertación del hombre apuntado por el genocidio en Palestina.

Lejos de regular, Netanyahu protagonizó un fuerte discurso donde cuestionó a aquellos países que reconocieron a Palestina como un Estado: "Envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa".

"Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla", denunció.