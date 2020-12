~ Marietta on Twitter

Una entrevista a la jefa de enfermería del CHI Memorial Hospital de Chattanooga, en Tennessee, Estados Unidos, generó fuerte revuelo en todo el mundo, ya que la mujer se desmayó minutos después de haberse aplicado la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Tras ponerse la vacuna, Tiffany Dover brindaba una entrevista explicando cómo había sido proceso, cuando de pronto se desplomó frente a las cámaras.

Cuando se repuso, Dover explicó que no tuvo nada que ver la vacuna. "Me cogió de repente y ahora me siento bien. Para mí es algo habitual", explicó según Daily Mail.

La reacción es conocida como el síndrome vasovagal y puede producirse con cualquier vacuna. "Es una reacción que puede ocurrir con mucha frecuencia con cualquier vacuna o inyección", explicó el director de cuidados críticos del hospital, Jesse Tucker.

Todos los organismos estatales han determinado que las vacunas son seguras para su aplicación después de las validaciones de los distintos organismos públicos. Los expertos señalan que la inoculación es segura y se trata de una de las grandes esperanzas, la mayor, para acabar con la pandemia.