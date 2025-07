Las declaraciones de Petro donde puso en discusión el rol de Europa en la transición energética,-de economías fósiles a energías limpias- generó la reacción de Macrón.

"Hace tres años, cuando yo llegué al Gobierno de Colombia, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática. Hoy es la migración; los votos se consiguen alrededor del discurso antiinmigrante, en el norte”, dijo Gustavo Petro en el arranque de su discurso.

“Usted lo puede medir geográficamente por cantidad de CO₂ per cápita. El norte emite mucho, el sur lo absorbe. Es decir, es vida. Si yo lo mido bajo ese prisma, entonces, ¿qué está pasando en la política mundial hoy?”.

“Que la multilateralidad solo se salva si cambia la agenda de discusión, en vez de discutir estos temas con las posiciones del caso, y ojalá hubiera profundidad en la discusión. Yo no hablaría de migración, por ejemplo, y no sería el tema de discusión ni dentro de Francia, ni dentro de España, ni dentro de Estados Unidos, ni dentro de la Unión Europea” siguió Petro.

“¿Por qué es la migración el tema? Porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20, que son del norte y que emiten mucho CO₂, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar, del progreso y de que es rico o que es pobre, porque asusta a la clase media y el confort de la clase media. Entonces, en su afán de ganar los votos con una mentira y un fetiche, diciendo que se va a vivir mejor en esos países, si los que no tienen el mismo color de piel, ni lengua, ni religión, se expulsan de la manera más rápida posible, y ganan las elecciones".

“Yo creo que la ciencia nos dio un tiempo 12 años, que han pasado tres de mi gobierno, y escucho peores discursos que al principio; ya no hablamos de CO₂, ya no hablamos de descarbonización”.

"Decir bajemos la deuda, emitamos dinero para invertir en un plan de cambio de la transición energética, para bajar los niveles de CO₂ de la atmósfera; que al norte y al sur nos van a matar. En el norte no se está pensando en los hijos de los votantes blancos que envejecen y votan a la derecha, a la extrema derecha".

“En el norte se está es votando por negar la crisis climática, por no asumir el compromiso del cambio, que no es entregarle limosna al sur, es ayudarse del sur que puede absorber CO₂ a limpiar su propia sociedad, su propio estado y su propio esquema energías, con energías limpias. Hoy no es el norte ayudando al sur, es el sur ayudando al norte".

"Cierro con estas cifras solo para que las analicen, Macron. Estados Unidos -que no vino aquí- necesita 1.200 gigas de energía generada al año para su bienestar y América del Sur, de donde yo vengo, tiene un potencial de generación de 1.400 gigavatios de energía limpia ¿Por qué los norteamericanos, por qué Trump no invierte en la generación de la energía limpia del sur y nos ayudamos? Les ayudamos a limpiar la matriz energética".

“Usted sabe, Macron, qué significa si América del Sur vuelve el 100 % de la matriz energética de Estados Unidos limpia. La tercera parte de la solución de la crisis climática. ¿Y por qué no se produce? Porque los del sur tenemos otro color de piel. Somos árabes, somos negros, somos latinos, de Mediterráneo y tenemos civilizaciones indígenas ancestrales de 20 mil años antes de Cristo en América haciendo arte”.

"Somos más legítimos que los que llegaron hace 500 años, pero el poder, las relaciones de poder, la visión imperial y colonialista del mundo impide a las fuerzas políticas y a los dirigentes políticos del norte encontrar una solución que es sencilla, Europa puede alimentarse de la energía".

“Pero, ¿qué hay que hacer? Hablar de tú a tú. Centroamérica y el Caribe no separa en un norte superior de un sur inferior, para que saquen nuestros migrantes encadenados de los Estados Unidos. No. El migrante es riqueza, no pobreza. Y la lucha contra el migrante, vuelta política y poder no es más que una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas, arias en Estados Unidos y en Europa, no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta que implica transformar una economía fósil, construida con ganancias, con la muerte, que es el petróleo y el carbón. Cuando podemos perfectamente tender los puentes para construir una economía de la vida, con una energía que ya no se hace de muertos, sino que se hace de la misma energía viva del planeta".

Macron no se quedó callado y respondió: "Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es extraño hoy recibirlas. Exijo el mismo tipo de respeto, pues tenemos políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y luchan contra la extrema derecha".

“No simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. En Sudamérica hay líderes excelentes y en el norte también hay políticos que quieren construir un nuevo modelo”.

El discurso de Gustavo Petro