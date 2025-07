Jair Bolsonaro enfrenta un proceso judicial tras ser acusado por el intento de golpe de estado contra Lula da Silva cometido en enero de 2023, además de otro por ingreso de joyas al país de manera ilegal.

En ese marco, el Tribunal de Justicia de Brasil dictó una nueva medida y dispuso que el expresidente use tobillera electrónica. Además, tiene prohibido el acceso a redes sociales.

Para expresar su rechazo a la determinación de la justicia, Bolsonaro desafió a la Justicia con un puesta en escena montada en la Cámara de Diputados.

Ante la prensa, exhibió la tobillera electrónica que carga desde el viernes pasado y lanzó: “No robé del erario público, no malversé fondos públicos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es un símbolo de la mayor humillación en nuestro país. Una persona inocente. Lo que le están haciendo a un expresidente de la República es cobardía. Enfrentaremos a todos y a todo. Lo que me importa es la ley de Dios”.