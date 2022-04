Como si la realidad política en Perú estuviera pasando por su mejor momento el jefe de Gabinete no tuvo mejor idea que elogiar públicamente a Adolfo Hitler.

Obviamente su discurso fue ampliamente repudiado por todo el arco político peruano incluyendo a los de su propio partido y hasta la embajada alemana en Lima expreso su descontento por las declaraciones del funcionario.

Torres usó como buen ejemplo la gestión al genocida nazi Adolfo Hitler en la construcción de autopistas en Alemania durante los años 30.

Pero más allá de que la versión de Torres no es exacta y que fue el ex canciller Konrad Adenauer, cuando era alcalde de Colonia el que propuso la construcción de las autopistas, esta no es la primera vez que Aníbal Torres destaca aspectos supuestamente positivos de uno de los mayores asesinos de la historia de la humanidad.

En marzo, el presidente del Consejo de Ministros, al mostrarse en contra del fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori, comparó al exmandatario con Hitler.

“Hay que reconocerle sus buenas obras, pero yo les pongo como ejemplo: ¿en Alemania no fue Adolf Hitler el que lo convirtió en potencia mundial? Fue él, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga -judicialmente- por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”, dijo entonces.