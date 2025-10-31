A tres días de la megaoperación contra el Comando Vermelho que dejó más de un centenar de muertos, la playa más famosa de la ciudad amaneció con un sentido homenaje para los policías caídos.

La ONG, Río de Paz, montó un santuario en plena playa, con la foto de cada uno de ellos y algunos carteles con frases para homenajearlos.

Desde la ONG organizadora explicaron que el objetivo del homenaje fue "honrar a quienes dieron su vida cumpliendo su deber" y recordar que "la violencia en Río no puede seguir cobrándose vidas en los dos lados".

Está fuerte imagen convirtió a uno de los paisajes más icónicos de Río de Janeiro en un lugar de duelo, luego de los intensos tiroteos que dejaron a estos cuatro policías fallecidos y a unos 135 integrantes del CV.

Los nombres de los caídos son: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, conocido como Máskara, recientemente ascendido a jefe de investigación de la 53ª DP (Mezquita); Rodrigo Velloso Cabral, de 34, integrante de la 39ª DP (Pavuna); Cleiton Searafim Gonçalves, policía del Batallón de Operaciones Especiales (Bope); y Heber Carvalho da Fonseca, también del Bope.