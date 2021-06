Este jueves en Surfside, Miami, se derrumbó un edificio que provocó escenas de pánico y terror. En ese marco, casi un centenar de bomberos trabajó durante toda la madrugada.

En el edificio -un condominio junto al mar construido en 1981 y que cuenta con más de 100 departamentos- vivían argentinos, quienes son buscados entre los escombros.

Así lo confirmó una testigo argentina, Alicia Franchisena, en diálogo con radio Continental: “Yo vivo a 4 cuadras de ahí. Escuché un estruendo y no sabía qué era. Salí y empiezo a ver un montón de carros de bomberos. Cuando llego, ya estaba todo cerrado".

Y agregó: "Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 144 pisos en total y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados. Lo peor es que sucedió en medio de la madrugada. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia”.