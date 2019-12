Agencia Fides (ANF) on Twitter

El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, publicó un video por Navidad en el que aseguró que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), volverá "en corto tiempo para continuar" la "revolución democrática cultural" en su país.

"Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia", aseguró Morales en Twitter en el mensaje que acompañó a la grabación.



Evo Morales, refugiado en la Argentina, volvió a denunciar que sufrió un golpe de Estado tras las elecciones generales del 20 de octubre en las que afirma que salió ganador en primera vuelta.



Morales recordó en el video los logros de su gestión y se mostró confiado en que el MAS volverá al poder en Bolivia.



"En corto tiempo, gracias a nuestro proceso de cambio, liberamos Bolivia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y este proceso debe volver. Volveremos en corto tiempo como siempre millones y millones democráticamente para continuar con nuestra revolución democrática cultural", aseguró.



"La Navidad es una fiesta de confraternidad, encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús que luchó por los más pobres", amplió, según informó la agencia de noticias ANSA.



Morales, designado jefe de campaña del MAS, tiene planeado reunir a mil dirigentes de su partido este domingo en Argentina, para evaluar los posibles candidatos en las próximas elecciones de su país, que todavía no han sido convocadas por el gobierno de facto de la ex presentadora televisiva Jeanine Áñez.



Andrónico Rodríguez, del MAS, encabeza la intención de voto, con un 23%, seguido por el ex presidente Carlos Mesa, con un 21%, según una encuesta publicada el domingo pasado por el diario boliviano Página Siete.



Las elecciones serían programadas para abril o mayo.