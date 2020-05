El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los gobernadores a permitir la apertura este fin de semana de los temblos pero dijo que en el caso de que los mandatarios se nieguen “pasará por encima de ellos”.

“Algunos gobernadores consideraron esenciales a negocios que venden alcohol y clínicas que proveen abortos pero dejaron afuera los templos. Eso no está bien. Estoy corrigiendo esta injusticia y las estoy designando como esenciales. Llamo a los gobernadores a hacerlo ahora mismo. Si tienen alguna pregunta, me tendrán que llamar, pero no tendrán éxito”, indicó en un mensaje en la Casa Blanca.

Y agregó: “Son lugares que mantienen unida a nuestra sociedad y a nuestra población. La gente lo está demandando. Muchos millones de estadounidenses consideran su fe como parte central de sus vidas. Sacerdotes, rabinos e imanes, así como líderes de otras congregaciones, se asegurarán de que todos estén seguros mientras se reúnen para rezar. Los conozco bien. Aman a sus congregaciones. No quieren que nada malo le pase a ellos o a nadie. Los gobernadores deben hacer lo correcto y permitir que abran este fin de semana. Si no lo hacen, los pasaré por encima. Estados Unidos necesita más oración, no menos”.