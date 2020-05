Los astronautas Doug Harley y Bob Behnken despegaron este sábado en forma exitosa desde el centro espacial de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la SpaceX Crew Dragon, primera misión espacial tripulada gestionada por una empresa privada.

Horas más tarde, los astronautas enviaron un saludo a través de un video:

“Hola a todos, bienvenidos a bordo del Dragon, mi nombre es Doug. Al lado mío está Bob, probablemente lo conozcan”, menciona Douglas "Doug" Harley, sonriente, a cámara.

Y agrega: “Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche y acompáñennos a bordo del Dragon”.

